Fenearte 2025 tem 700 espaços de vendas, oficinas, desfiles de moda e mais de 70 atrações musicais

A 25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) começa nesta quarta-feira (9) e segue até o dia 20 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Além do comércio de artesanatos do Brasil e do mundo, a feira também traz programação cultural diversificada. O palco “Pernambuco Meu País”, montado dentro da Fenearte, recebe mais de 70 atrações musicais.

Neste ano, o evento tem como tema “A Feira das Feiras”, em homenagem às tradicionais feiras livres do estado.

Durante os 12 dias da feira de artesanato, ficam disponíveis 700 espaços de comercialização que reúnem mais de 5 mil de artesãos, expositores e empreendedores. O horário de funcionamento é das 14h às 22h em dias de semana e das 10h às 10h, aos sábados e domingos.