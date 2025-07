China Menezes comenta bastidores após votar a favor das contas de Duque: “Se a eleição fosse hoje, passaria de 5 mil votos”

A rejeição das contas do ex-prefeito Luciano Duque, votada nesta terça-feira (08) na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, escancarou uma articulação política liderada pela prefeita Márcia Conrado (PT).

Desde o fim de semana, os movimentos indicavam o que se confirmou no plenário: a base governista atuou com firmeza para construir um placar favorável à rejeição e conseguiu. Por 13 votos a 4, as contas, que haviam sido aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), acabaram rejeitadas pelos vereadores.

A movimentação intensa da prefeita ficou evidente. A foto publicada no domingo, ao lado de aliados e com a adesão de André Maio, foi um recado direto. Ainda naquele dia, o Blog cravou o placar de 13 a 4, exatamente como terminou a votação.

Um dos votos que causou estranheza foi o do vereador Pinheiro de São Miguel, que historicamente nunca contrariou pareceres favoráveis do TCE, mas desta vez seguiu o voto político e rejeitou as contas.

Entre os quatro vereadores que votaram pela aprovação, com base no parecer técnico do Tribunal, quem mais chamou atenção foi o vereador China Menezes.

Com uma postura firme, coerente e que vem ganhando repercussão positiva nas redes sociais, China tem se destacado, inclusive por sustentar um apoio à possível candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco, mesmo contrariando a base da prefeita que esteve, no passado recente, alinhada com Raquel Lyra (PSD).

China também já havia sinalizado publicamente que não votaria em Breno, nome cogitado por Márcia para deputado estadual. E apesar de declarar apoio à reeleição de Luciano Duque, garante que sua postura é de consciência, sem confronto direto com a prefeita.