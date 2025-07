Jovem cai em armadilha da ex, é cercado por familiares e foge pulando muro em Serra Talhada

Um episódio inusitado e preocupante mobilizou a Polícia Militar de Serra Talhada na tarde desta terça-feira (8). Um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais C.V.S.S., procurou o 14º BPM após alegar ter sido vítima de uma emboscada ao aceitar um convite para almoçar com a ex-namorada.

Segundo relato da vítima à guarnição, o convite partiu da própria ex-companheira, mas ao chegar à residência localizada na Rua Cosme Damião da Mata, no bairro da Cohab, ele foi surpreendido por familiares da mulher. De acordo com C.V.S.S., duas mulheres tentaram impedi-lo de sair do local, o que caracteriza tentativa de retenção forçada.

Com o portão principal trancado, o jovem correu em direção à cozinha, onde encontrou uma porta aberta. Desesperado, pulou o muro da casa e fugiu por uma residência vizinha, conseguindo se deslocar até o Batalhão da PM para relatar o ocorrido.

A principal envolvida, F.B.S., de 51 anos, além de outras suspeitas, foi localizada pelos policiais militares e conduzida, sem resistência, à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A dona da residência também foi levada para prestar esclarecimentos.

