Cerimônia de abertura da 25ª ExpoSerra celebra 25 anos de feira e homenageia empresas parceiras

A noite desta quinta-feira (17) foi marcada pela abertura oficial da 25ª ExpoSerra – Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada, que reuniu autoridades, empresários, expositores e o público em geral em uma celebração especial pelos 25 anos de história da feira.

Durante a solenidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Serra Talhada, realizadora do evento, prestou uma homenagem às empresas que participam da ExpoSerra desde sua primeira edição. Com a entrega do “Troféu Empresa Presente”, a CDL quis reconhecer a parceria de marcas que ajudaram a construir e fortalecer a feira ao longo de duas décadas e meia.

As empresas homenageadas foram: TUPAN, Pitú, Dinâmica/Solarel e a Rádio Cultura FM, todas com participação contínua nas 25 edições da ExpoSerra, expondo em todas elas.

DO Vila Bela Online