Fernando Monteiro rouba cena na ExpoSerra e bate de frente com grupo de Sebastião Oliveira

A participação do deputado federal Fernando Monteiro (PP) na abertura da ExpoSerra 2025, em Serra Talhada, movimentou os bastidores da política local. Ao discursar no palco do evento, o parlamentar destacou que foi ele, junto com a prefeita Márcia Conrado (PT), quem garantiu a inclusão da duplicação da BR-232 de São Caetano a Serra Talhada no novo PAC do Governo Federal.

A fala, que a princípio seria apenas um gesto de reconhecimento institucional, acabou gerando incômodo dentro da engrenagem política que sustenta a prefeita, quando Monteiro completou:

“Eu sou o deputado federal que mais colocou recursos na história de Serra Talhada. E não digo isso para dizer que sou o melhor. Digo isso porque retribuo todo o carinho que o povo de Serra Talhada tem comigo”, o que foi interpretado como uma afronta ao legado do ex-deputado Inocêncio Oliveira e uma indireta ao grupo político do Avante legenda presidida em Pernambuco pelo ex-deputado federal Sebastião Oliveira, que é aliado da prefeita e detém forte influência em sua gestão.

O Avante ocupa espaços estratégicos na gestão Márcia, como a vice-prefeitura com Faeca Melo, a Secretaria de Governo, com Allan Pereira. A fala de Fernando Monteiro, que citou, em seguida, diretamente Faeca em tom de exaltação ao seu próprio histórico de investimentos, caiu como uma pedra no sapato do grupo.

Além disso, o momento político já é sensível. Márcia Conrado lançou recentemente a pré-candidatura do seu esposo, Breno Araújo a deputado estadual, o que acende o sinal de alerta dentro do Avante, que vê seus espaços ameaçados na configuração de alianças e força eleitoral para 2026.

O discurso de Monteiro, embora tenha sido feito em tom institucional, teve endereço certo e reacendeu a disputa silenciosa entre os grupos que orbitam a base da prefeita Márcia, evidenciando que o palanque de 2024 pode não estar tão pacificado quanto parece.

DO Júnior Campos