Em Serra Talhada, Instituição realiza cursos gratuitos de capacitações com mais de 200 vagas

Minicursos presenciais têm foco na qualificação para o mercado de trabalho

A UNINASSAU Serra Talhada realiza o Projeto Capacita 2025.2, com a oferta de minicursos gratuitos e 230 vagas para a população. Eles ​acontecem a partir da próxima terça-feira (22) e vão até 28 de julho, na Instituição de Ensino Superior (IES), localizada na Avenida Adriano Duque de Godoy Sousa, 1 Shopping – Nossa Sra. da Penha. É necessário levar 1kg de alimento não perecível na data do evento.

Os cursos fazem parte das áreas de Fisioterapia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Psicologia, Odontologia e Direito. As oficinas realizadas são “minicurso prático: bronquiolite – da avaliação ao cuidado integral”; “a importância do sistema de saúde multidisciplinar: o médico veterinário e o NASF”; “concurso público de tribunais: experiências e dicas para um bom resultado”; “sinais que falam: como os profissionais de saúde podem reconhecer indícios de neurodivergência na infância”; e “o que o dentista vê que você não vê: os sinais invisíveis na sua boca.”

Francioly Brasil, diretor da UNINASSAU Serra Talhada, destaca a importância da ação para a comunidade se especializar e ter contato com outras áreas. “Essa iniciativa reflete o nosso compromisso com a transformação social por meio da educação. Oferecemos à população a oportunidade de aprimorar e ampliar seus conhecimentos, assim como conquistar mais espaço no mercado de trabalho. Acreditamos que investir em formação é investir em dignidade, inclusão e futuro”, destaca.

Para mais detalhes sobre a inscrição, é necessário consultar o site gokursos.com. Basta ir ao campo de pesquisa e buscar por “Capacita Serra Talhada”. Os interessados podem participar de mais de um minicurso, desde que não haja choque de horário.