AUSÊNCIA DE RAQUEL E PRESENÇA DE JOÃO CAMPOS NA EXPOSERRA, INDICA DE QUE LADO ESTÁ MÁRCIA CONRADO

Que a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado desembargou do palanque da governadora Raquel Lyra, não é mais novidade. Márcia está de mala e cuia comprometida com a possível candidatura do prefeito do Recife, João Campos ao governo do estado.

Do lado de Raquel Lyra sinais já foram dados, recentemente foi demitido da diretoria do Hospam o aliado de Márcia Leonardo Carvalho e em seu lugar a governadora nomeou uma aliada do deputado Luciano Duque.

Agora mais um capítulo está em andamento.

A Governadora já anunciou que não vai participar da ExpoSerra, a alegação da sua assessoria é de incompatibilidade de datas, mas a pergunta é: será mesmo? Ou será mais uma forma de desprestigiar a prefeita de Serra Talhada?

Por outro lado está confirmada a visita de João Campos, o que para analistas políticos locais, significa uma virada de página definitiva na novela entre a gestora de Serra Talhada e a governadora de Pernambuco. Se havia havia alguma dúvida do distanciamento entre ambas, os fatos agora comprovam.

De acordo com algumas informações, o prefeito do Recife não apenas vem para prestigiar a feira de negócios mais importante do Sertão, mas para sacramentar uma aliança que, embora já seja de conhecimento geral, ainda não foi decretada oficialmente.

Embora a prefeito tenha sido até agora mais comedida, seus aliados, no entanto, principalmente na Câmara de Vereadores, não poupam críticas a governadora, a própria mãe de Marcia, a vereadora Alice Conrado tem destilado críticas a Raquel Lyra.

A agenda de João no interior, que começa nesta quinta-feira (17) e se estende até o domingo, inclui Brejão, Garanhuns, Petrolândia, Serrita e, claro, Serra Talhada. É uma maratona política disfarçada de visitas festivas. Em cada parada, ele costura apoios, reforça alianças e testa sua popularidade.

Como em outros anos pré-eleitorais e eleitorais, a ExpoSerra se transforma em uma passarela para que os políticos desfilarem.

Da Líder do Vale Online