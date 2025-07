Waldemar rebate Fernando: “Não chega a um centésimo do que Inocêncio e Sebastião colocaram em Serra Talhada”

A fala do deputado federal Fernando Monteiro (REPUBLICANOS) durante a abertura da ExpoSerra, em que se autoproclamou “o deputado federal que mais colocou recursos na história de Serra Talhada”, repercutiu como uma pedra no sapato dentro da base da prefeita Márcia Conrado (PT), especialmente no grupo ligado ao Avante, comandado em Pernambuco pelo ex-deputado Sebastião Oliveira.

Procurado pelo blog para comentar vá fala de Monteiro, o deputado federal Waldemar Oliveira (Avante), irmão de Sebastião, respondeu à declaração de Fernando:

“Ele deve estar equivocado com os números, porque tem mais mandatos do que eu, então é natural que tenha colocado mais recursos do que eu. Até agora, já coloquei cerca de R$ 3 milhões, apesar da prefeita não votar em mim. Mas ele não chega a um décimo, a um centésimo do que Inocêncio e Sebastião colocaram de recursos e obras em Serra Talhada”, disse completando: “a estrada de Bernardo Vieira foi R$ 30 milhões, a estrada de Santa Rita foi R$ 35 milhões e foi decorrente de Sebastião quando ele foi secretário de estado”.

A fala de Fernando Monteiro, feita diante de um dispositivo de honra composto por aliados do Avante, incluindo o vice-prefeito Faeca Melo, foi vista como um gesto de afronta política direta e o recado foi recebido.

Do Júnior Campos