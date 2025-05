Festa das Rosas: Moto é furtada em Flores, durante a madrugada

Na madrugada desta sexta-feira (23), uma motocicleta Honda NXR 150 Bros Mix ES, de cor preta e placa NQJ-7660, foi furtada na Avenida Pio XI, em Flores – PE. O crime ocorreu durante as apresentações musicais da Festa das Rosas, tradicional evento que ainda movimenta a cidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como furto doloso consumado. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo estava sob a posse de Bruno Micael de Souza, natural de Arcoverde.

O blog foi procurado por Ana Vitória, esposa de Bruno Micael, que relatou como tudo aconteceu. “Quando a gente chegou, a moto já não estava, apesar de estar travada e sem o cachimbo. E mesmo assim conseguiram levar”, contou.

Vale destacar que o município de Flores conta com um sistema de videomonitoramento em funcionamento, e com a divulgação do caso, a expectativa é de que as imagens das câmeras de segurança ajudem na identificação do autor do furto e na localização da motocicleta.

Qualquer informação que possa contribuir para a recuperação do veículo pode ser repassada à Delegacia local ou via telefone do proprietário: (87) 9.9631-5664