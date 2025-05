Por ciúmes, homem transforma casa em cena de terror e ameaça matar a família com facão em Serra Talhada

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (22) após ameaçar de morte a esposa e os próprios filhos utilizando um facão. O caso aconteceu no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, por volta das 19h.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar (14º BPM), a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de desordem na comunidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a filha do agressor visivelmente abalada, relatando que sua mãe havia deixado a residência momentos antes, temendo por sua vida. Segundo o relato, o homem, tomado por ciúmes, teria se armado com um facão e começado a ameaçar a companheira e os filhos.

As vítimas conseguiram fugir da residência, mas foram perseguidas pelo acusado, que passou a desferir golpes de facão contra paredes, portas e objetos da casa em um momento de descontrole. Ao chegar à cena, os policiais flagraram o homem sentado em frente à residência com o facão na cintura, enquanto as vítimas estavam na rua, aguardando socorro.

A arma foi apreendida e todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. O agressor foi autuado em flagrante por violência doméstica e porte ilegal de arma branca.

O caso será investigado pela Polícia Civil e o homem poderá responder judicialmente com base na Lei Maria da Penha, além de outras penalidades previstas na legislação.