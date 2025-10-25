Festa de Nossa Senhora do Rosário tem última noite de novena neste sábado; encerramento será neste domingo com procissão e missa

A tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas manifestações religiosas de Serra Talhada, chega à sua última noite de novena neste sábado (25), com programação especial dedicada aos Filhos Ausentes e moradores de diversas ruas e praças do centro da cidade.

As atividades deste sábado acontecem na Matriz de Nossa Senhora do Rosário, com novena às 18h20 e Celebração Eucarística às 19h. A noite contará com a participação de fiéis das ruas Cornélio Soares, Capitão Hemetério, 13 de Maio, Domingos Rodrigues, Joaquim Conrado, Enock Ignácio de Oliveira, Agostinho Nunes Magalhães, Henrique de Melo, Cirilo Xavier, Afrânio de Godoy, Jacinto Alves de Carvalho, Padre Ferraz, Comandante Superior, além das Travessas José Olavo de Andrade e Sebastião Inácio, e das Praças Doutor Sérgio Magalhães e Barão do Pajeú (Concha Acústica).

O encerramento da festa acontece neste domingo (26), com a Procissão de Nossa Senhora do Rosário, que sairá às 18h da Capela de Nossa Senhora da Conceição, percorrendo as ruas da cidade até a Matriz do Rosário, onde será realizada, às 19h, a Concelebração Eucarística de encerramento.