Homem é preso após causar confusão, ameaçar clientes e assediar proprietária de bar em Serra Talhada

Uma ocorrência registrada na manhã deste sábado (25) gerou grande repercussão na COHAB, em Serra Talhada. Policiais Militares do 14º BPM foram acionados para conter um homem que teria iniciado uma confusão em um bar, após assediar a proprietária e causar desordem no local.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento e começou a proferir palavras de cunho sexual contra a dona do bar. Em seguida, passou a consumir bebidas alcoólicas, gritar e provocar tumulto entre os clientes, ameaçando de morte tanto a comerciante quanto os frequentadores.

Ainda segundo a PM, o homem quebrou cadeiras, mesas, pratos e garrafas, sem ter condições de pagar pelos danos causados. Durante a confusão, empurrou um dos clientes e, mesmo com a chegada dos policiais, continuou proferindo ameaças.

Diante da situação, ele foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil local, onde foram adotadas as medidas cabíveis.