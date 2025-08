Filho de Zé Dida é condenado a 25 anos de prisão por envolvimento na morte de Valdevino em Serra Talhada

Foi com clima de tensão e expectativa que teve início, na manhã desta quinta-feira (31), no Fórum de Serra Talhada, o júri popular de Wellington Cledson de Araújo Izidorio, acusado de participação no assassinato do Sargento da Polícia Militar, Cícero Valdevino.

O réu é filho do vereador Zé Dida Gaia, também morto a tiros em 2019, no mesmo bairro onde ocorreu o crime que agora é julgado: Alto da Conceição.

O caso remonta ao dia 26 de maio de 2022, quando o sargento Valdevino foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo enquanto se preparava para entrar no próprio carro, na Rua Dr. Ademar Xavier. Os tiros atingiram principalmente a região do tórax, levando a vítima a óbito ainda no local.

Segundo o Ministério Público, o crime teria sido premeditado, e a denúncia sustenta que Wellington teve participação direta na ação. Inicialmente, o julgamento estava agendado para o dia 15 de maio deste ano, mas acabou adiado por ausência da Promotoria em audiência anterior.

Nesta quinta-feira, o tribunal esteve sob forte aparato jurídico, com três promotores de justiça, três advogados de defesa, além do juiz presidente e o corpo de jurados. Familiares tanto da vítima quanto do acusado marcaram presença, reforçando a carga emocional do julgamento.

Após horas de argumentações acaloradas entre defesa e acusação, o veredito saiu já à noite, por volta das 22h: Wellington Cledson foi condenado a 25 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

A sentença fecha mais um capítulo trágico que marca o histórico recente de violência em Serra Talhada, envolvendo nomes conhecidos da política e da segurança pública local.

