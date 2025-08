Enquanto MPPE arquiva denúncia, inquérito sobre combustíveis segue ativo no MPF e diligência foi cumprida na Secretaria de Saúde de Serra Talhada

Apesar de a Prefeitura de Serra Talhada ter anunciado nesta quarta-feira (31) o arquivamento de uma denúncia no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) sobre supostos desvios com combustíveis, o caso segue em investigação na esfera federal. Documentos obtidos com exclusividade pelo Blog Júnior Campos revelam que o Ministério Público Federal (MPF) mantém ativo o Inquérito Civil nº 1.26.003.000033/2024-43, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Serra Talhada.

No dia 4 de abril de 2025, o procurador Fabiano Antunes de Oliveira, coordenador da PRM/Santa Talhada, assinou o Despacho nº 427/2025, direcionando aos policiais institucionais da unidade o cumprimento de diligência vinculada ao inquérito. Em cumprimento à Ordem de Diligência Externa nº 001/2025, os agentes compareceram ao auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada.

“Nesta data, em cumprimento à Ordem de Diligência Externa no 001/2025, vinculada ao despacho PRM-STA-PE-00001236/2025, lançado nos autos do Inquérito Civil n° 1.26.003.000033/2024-43, comparecemos ao auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada/PE, com o objetivo de verificar possíveis irregularidades na produção de documentos relacionados à instrução do referido procedimento”, diz trecho do relatório.

Repercussão e versões conflitantes

No mesmo dia da diligência federal, uma viatura da Polícia Federal foi vista na sede da Secretaria de Saúde, ( imagem arquivo) gerando repercussão e especulações na cidade.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura afirmou que a presença dos agentes se limitava a um pedido de ambulância para o transporte de um preso, sem divulgar mais detalhes sobre o caso.

Contudo, em contato direto com o blog, o assessor de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovanni Santoro, declarou que a ação realizada em Serra Talhada naquela manhã tratava-se de uma operação contra crimes de pornografia infantil.

Agora, com base nos documentos obtidos pelo blog, confirma-se o início de uma frente de atuação do MPF naquela data: a apuração de supostas irregularidades ligadas ao uso de combustíveis na gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

O que diz a Prefeitura?

No comunicado divulgado no dia 31 de julho, a gestão comemorou o arquivamento da Notícia de Fato nº 02165.000.206/2024 pelo MPPE, que também investigava o uso de combustíveis, porém no âmbito estadual.

Do Júnior Campos