Policial militar é detido após disparar tiros para o alto durante discussão com a companheira em Serra Talhada

Um policial militar de 36 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (1º) após realizar vários disparos com arma de fogo durante uma discussão conjugal, no bairro da Quitandinha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo o 14º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta de 1h40 da manhã após denúncias de disparos em via pública. Testemunhas informaram que, após um desentendimento com a companheira, o autor sacou a arma da cintura e efetuou os disparos para o alto.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais identificaram o suspeito e perceberam que havia um volume sob a camisa, sugerindo o porte de arma. Durante a abordagem, ele se apresentou como integrante da Polícia Militar do Estado do Ceará e entregou espontaneamente uma pistola calibre .40, com carregador e 14 munições intactas.

A mulher confirmou que não sofreu agressão física, mas relatou que, durante o conflito verbal, o parceiro sacou a arma e atirou várias vezes para cima comportamento que, segundo ela, se repete em situações de briga entre o casal. Uma cápsula deflagrada foi encontrada próxima à calçada da casa.

O envolvido foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o flagrante foi registrado.

Do Júnior Campos