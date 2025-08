Briga por valor de programa sexual termina com mulher ferida em praça de alimentação de Serra Talhada

Uma ocorrência registrada pelo 14° BPM na noite desta quinta-feira (31) mobilizou policiais militares e socorristas do SAMU no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A confusão aconteceu na Praça de Alimentação, localizada na Rua Capitão Hemetério Nogueira.

Segundo informações repassadas pela polícia, a equipe foi acionada por populares relatando uma briga no local. Ao chegarem, os PMs encontraram uma mulher ferida, que se aproximou da viatura afirmando ser usuária de crack e estar em situação de rua. Ela apresentava diversos cortes no abdômen e sangrava visivelmente.

A vítima, identificada pelas iniciais V.K.S.S., de 22 anos, contou aos policiais que havia discutido com o companheiro após ele ter pegado R$ 30,00, valor que seria referente a um programa sexual. Ainda segundo o relato, a discussão evoluiu para um confronto físico, no qual ela teria caído. A proprietária do bar onde estavam teria mandado o casal sair do estabelecimento.

Momentos depois, ainda alterada, a mulher quebrou uma garrafa de bebida e provocou os próprios ferimentos. O SAMU foi acionado e iniciou os primeiros atendimentos, inclusive a administração de soro. No entanto, a envolvida se recusou a ser levada ao hospital, saiu da unidade móvel e afirmou que retornaria aos bares da região. Os socorristas informaram que os cortes pareciam superficiais, mas não poderiam forçá-la a seguir com o atendimento.

Diante dos fatos, o boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Do Júnior Campos