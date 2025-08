TJPE confirma o que o blog adiantou e marca julgamento do Solidariedade para segunda (4); saiba o horário

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) confirmou oficialmente que o julgamento do processo envolvendo o Partido Solidariedade em Serra Talhada foi incluído na pauta da sessão do dia 4 de agosto de 2025, uma segunda-feira, às 15h30.

A informação, que o blog já havia adiantado, consta em intimação de pauta expedida por ordem da Presidência do Tribunal. A sessão será realizada no Plenário do TRE-PE, com participação presencial e/ou por videoconferência.

Os recorridos são Evandro de Souza Lima e a Coligação Majoritária Por Amor a Serra Talhada. A defesa é assinada pelo advogado Renato Godoy Inácio de Oliveira. Com o julgamento marcado, a expectativa gira em torno de um possível desfecho para o caso, que apura suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais e pode provocar impacto direto na composição política de Serra Talhada.

DO Júnior Campos