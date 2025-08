Serra Talhada entre as 10 cidades com mais violência doméstica em Pernambuco em 2025

Serra Talhada, 1º de agosto de 2025 – No dia em que se inicia a campanha Agosto Lilás, de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, dados alarmantes sobre a violência doméstica em Pernambuco vêm à tona. Um levantamento recente, baseado em dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) de janeiro a junho de 2025, coloca Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, entre os municípios com os maiores índices de violência doméstica e familiar contra a mulher no estado.

De acordo com a análise, Serra Talhada registrou 445 casos de violência doméstica no primeiro semestre de 2025, o que a posiciona como a 10ª cidade com mais registros em todo o estado de Pernambuco. Ao se considerar apenas os municípios do interior, a cidade ocupa a 5ª posição no ranking.

Os números acendem um alerta para a urgência de políticas públicas eficazes e o fortalecimento da rede de apoio às vítimas. O início do Agosto Lilás, campanha que faz referência à sanção da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006, reforça a importância de se debater o tema e de se criar mecanismos para que as mulheres se sintam seguras para denunciar seus agressores.

A campanha Agosto Lilás busca dar visibilidade ao tema da violência contra a mulher, promovendo debates, palestras e ações de conscientização. O objetivo é informar a população sobre os tipos de violência, os direitos das vítimas e os canais de denúncia, como o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher.

Do Vila Bela Online