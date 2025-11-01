FIRME COM DUQUE

Após a grande repercussão em torno do anúncio de apoio ao deputado federal Waldemar Oliveira (Avante), o ex-vereador Vandinho da Saúde procurou o blog de Júnior Campos nesta sexta-feira (31) para cravar seu alinhamento político com o deputado estadual Luciano Duque (Solidariedade) e esclarecer o teor das declarações que circularam nas últimas horas.

Em mensagem enviada ao blog, Vandinho negou qualquer rompimento com o grupo de Duque e destacou que seu apoio permanece “irrestrito e incondicional” ao deputado serra-talhadense, reafirmando que seguirão juntos nas próximas disputas eleitorais.

Do Júnior Campos