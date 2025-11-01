Pernambuco abre mais de 15,6 mil novos postos formais de trabalho em setembro

Pernambuco registrou a abertura de 15.602 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 61.620 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira, 30 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado apresentou desempenho positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor da Indústria, que gerou 8.367 novos postos. Na sequência aparecem Agropecuária (2.814), Construção (2.354), Comércio (1.217) e Serviços (850).

As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro em Pernambuco foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 13.295 postos, contra 2.307 vagas ocupadas pelas mulheres. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 7.301 postos no estado pernambucano. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado em setembro: 6.689.

MUNICÍPIOS – O município em Pernambuco com melhor saldo em setembro foi Rio Formoso, com 1.692 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 6,6 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Cabo de Santo Agostinho (1.581), Sirinhaém (1.481) e Paulista (1.131).

NACIONAL – O Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no país.

Em setembro, o saldo ficou positivo em 213.002 postos formais de trabalho, resultado de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. As 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo, assim como os cinco grupamentos de atividades econômicas avaliados: Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34.