Enem 2025: confira o passo a passo para visualizar o local de prova

Faltam poucos dias para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os participantes devem verificar o local de prova acessando o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento informa o número de inscrição, as datas e os horários das provas, além de indicar se o(a) inscrito(a) tem direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social, quando for o caso.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o Cartão nos dias de exame (9 e 16 de novembro). Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessas cidades, o Cartão de Confirmação de Inscrição será disponibilizado posteriormente na Página do Participante. As novas datas foram definidas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da aplicação regular do exame.

Confira o passo a passo para acessar e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição:

1 – Acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.