Homem embriagado é preso após quebrar objetos e agredir esposa em São José do Belmonte

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e familiar, na tarde desta quinta-feira (30), no Sítio Cacimba Nova, zona rural de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi acionada pela vítima, que pedia socorro após ser agredida pelo companheiro. Ao chegar ao local, o efetivo encontrou o homem em visível estado de embriaguez e bastante exaltado, enquanto a mulher chorava e relatava o ocorrido.

A vítima informou que o suspeito passou o dia ingerindo bebida alcoólica e, ao retornar do trabalho, encontrou diversos objetos da casa quebrados. Ela também contou que foi empurrada e teve o celular tomado das mãos no momento em que tentava acionar a polícia.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São José do Belmonte, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

Do Repórter Ligeirinho