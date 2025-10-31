LUCIANO DUQUE SE DEFENDE ACUSANDO MÁRCIA DE DESVIO DE EMENDAS E GOVERNO LULA DE ABANDONAR A POPULAÇÃO

Os ataques sofridos pelo ex-prefeito e agora deputado estadual Luciano Duque, bem como pelo seu filho, presidente do IPA, Miguel Duque na Câmara dos vereadores não ficaram sem reposta. Ainda nesta mesma terça-feira, na imprensa local Duque se defendeu e defendeu o governo do estado fazendo denúncias contra a gestão de Marcia.

Segundo ele, a prefeita desviou dinheiro de emendas para perfurar poços para fazer praça. “Aliás, até uma emenda para perfurar os poços ela [Márcia Conrado] fez, uma praça e os Vereadores da base ficaram caladinhos. Eu quando liberei as emendas em junho do ano passado esperei ela executar, e o povo precisando dos poços. Para você ter uma ideia, ela não cumpriu ainda as emendas de 2022 de perfuração dos poços e já estamos chegando em 2026”, sapecou Luciano Duque, cravando:

“Se essa perfuratriz fosse prioridade, Serra Talhada estava resolvendo o problema da falta de água nas comunidades. Não vejo nenhum vereador da base da prefeita cobrar do governo. Quando fui prefeito nós perfuramos 2600 poços e agora só temos discurso e cobrança”.

Apesar de ter lógica a denuncia do ex-prefeito, ele não falou que também na sua gestão foi relapso quanto a perfuração de poços, e mesmoi tendo executado algumas perfurações, a maioria ficaram inacabadas, sem a devida instalação e portando sem nenhuma serventia.

Mas o deputado foi mais além e argumentou, em defesa do IPA, órgão que o filho é presidente. Segundo ele o IPA tem limitação e sapecou que “A Defesa Civil nacional é a responsável hoje pela Operação Pipa e, sendo assim, reforçou a incapacidade da prefeita Márcia Conrado em resolver a situação junto ao governo federal, mesmo sendo do partido do presidente Lula”, disse e continuou atacando a gestão de Márcia Conrado

“O governo vive na defensiva e ao invés de resolver os problemas da cidade, prefere esconder a cabeça enfiada na terra igual a avestruz, e quando tira a cabeça é para bicar todo mundo. A gestão não faz nada, ou pior, faz errado como no caso da emenda dos poços, e ainda coordena ataques apenas por questões políticas. Governo que não está nem aí para a população”, resumiu.

Da Líder do Vale Online