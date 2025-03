Geraldo Rufino, um dos maiores empreendedores da América Latina, fará palestra em Serra Talhada

Ex-catador de latinhas estará no Sertão Summit, maior evento

corporativo de Pernambuco, em 25 de outubro

O Sertão Summit, maior evento corporativo de Pernambuco, confirmou o primeiro grande nome para sua quarta edição, em Serra Talhada, Sertão pernambucano. Trata se de Geraldo Rufino, que era catador de latinhas e se tornou fundador da JR Diesel, a maior recicladora de automotivos da América Latina. Sua história de vida e a forma como conseguiu se reerguer, nas seis vezes em que quebrou, o fez ser destaque no mundo do empreendedorismo e especialista no tema positividade. Agora, pela primeira vez, o empresário vem ao Sertão do Pajeú para compartilhar sua trajetória e contribuir com a jornada de quem deseja superar adversidades e ter êxito nos negócios. Sua participação está marcada para o dia 25 de outubro.

Nascido em Campos Altos, Minas Gerais, Geraldo vem de origem humilde, mas com muitos valores. Aos oito anos, o jovem começou a trabalhar como ensacador, em uma fábrica de carvão e, depois de um tempo neste emprego, decidiu ir garimpar no lixão, em busca de latinhas para reciclar e restos de comida. Atualmente conhecido como “Catador de Sonhos”, ele compartilha com mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais as suas lições de vida e vivências. Em 2019 ele foi eleito Top Voices do LinkedIn; e em 2023 ficou entre os melhores do prêmio iBest! na categoria Influenciador LinkedIn. Sua empresa, a JR, já chegou a faturar 60 milhões de reais por ano. “Quero contar com a presença de todos de Serra Talhada e região no Sertão Summit 2025. Será um papo reto, de empreendedor para empreendedor, e também para colaboradores. Não importa em qual segmento você está ou como trabalha. Serra Talhada, Pernambuco, reserva essa data. Será incrível e vocês não serão mais os mesmos depois desse dia. Vamos com tudo”, diz o palestrante bem empolgado.

O Sertão Summit disponibilizou um lote exclusivo de pré-lançamento para quem tiver interesse de estar no evento. Além de Geraldo Rufino, outros grandes nomes das áreas de empreendedorismo, vendas e gestão serão anunciados. A quantidade de ingressos deste lote inicial é limitada. “Depois desse pré-lançamento, que dura apenas mais alguns dias, só teremos ingressos no lançamento oficial do Sertão Summit, que será em maio, e com um investimento um pouco maior. É a hora de garantir em primeira mão e aproveitar essa vantagem exclusiva”, explica Marlo Julião, CEO da 3Cs Conhecimento, que idealiza o evento. Para realizar a compra e obter mais informações basta acessar o Instagram @3csconhecimento ou fazer contato pelo WhatsApp (81) 9 9281-8059. As inscrições possuem investimento a partir de R$ 279,00. A quarta edição do Sertão Summit será nos dias 25 e 26 de outubro, no espaço Maria’s Recepções, AABB, Serra Talhada.