Prefeituras firmam parceria para levar estudantes à Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Prefeituras de Pernambuco estão firmando parcerias com a Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN) com o objetivo proporcionar aos estudantes da rede municipal de ensino e ao público da terceira idade a oportunidade de assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

A prefeitura de Belo Jardim vai levar 2 mil estudantes. De Vitória de Santo Antão, outros 1 mil alunos irão a Fazenda Nova para conhecer a cidade-teatro e assistir a mega encenação. Também estão finalizando entendimentos para o fechamento da parceria os municípios de Caruaru, Surubim, São Bento do Una, Saloá, Garanhuns, São Caetano, e Camaragibe.

No ano passado, Belo Jardim e a STFN realizaram um projeto piloto por meio do qual a prefeitura proporcionou a 1.300 alunos a experiência de assistir a Paixão de Cristo no maior teatro ao ar livre do mundo.

“O alunado ficou encantado, foi tão impressionante que nós vamos repetir. Dessa vez levando 2 mil alunos”, afirmou o prefeito Gilvandro Estrela.

Em Vitória de Santo Antão, a parceria foi firmada em reunião realizada entre o prefeito Paulo Roberto e o presidente da STFN, Robinson Pacheco. Estiveram presentes o secretário de Educação, Carmelo Souza; Alexandre Ferrer, secretário de Desenvolvimento Econômico e Kátia Monteiro, secretária executiva de Educação.

A temporada 2025 da Paixão de Cristo será de 12 a 20 de abril e os ingressos já podem ser adquiridos no site novajerusalem.com.br

Em até 12 X nos cartões de crédito, com juros da operadora.