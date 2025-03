Helicóptero e cães farejadores ajudam nas buscas pela adolescente sequestrada no Sertão de PE

Qualquer informação que possa ajudar a localizar Ingrid Vitória pode ser repassada às autoridades de forma anônima para a Central de Operações da 7ª CIPM pelo (87) 988772148; para a Central do BEPI no (87) 988772117; através do número (87) 988772249 da PCPE ou pelos telefones da Ouvidoria: 181 ou 0800 081 5001. A colaboração de todos é fundamental neste momento.

Ingrid Vitória foi sequestrada próximo ao povoado de Caraíbas, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira (25), quando a criança voltava de Curaçá (BA) com o irmão de três anos e a mãe que havia pegado carona com um conhecido da família. Em determinado momento, o homem agrediu e amarrou a mulher e levou a menina no porta-malas do carro.