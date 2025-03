José Loreto está confirmadíssimo no papel de Jesus em Nova Jerusalém

O ator José Loreto está se preparando para fazer o papel principal no espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e não vê a hora de subir nos palcos do maior teatro ao ar livre do mundo.

Será uma experiência que vai além da arte personificar esse Jesus”, disse o ator.

A temporada deste ano começa dia 12 e vai até o Domingo de Páscoa, dia 20. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.novajerusalem.com.br em até 12 x no cartão.