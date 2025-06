Governadora Raquel Lyra participa da abertura oficial do São João de Caruaru neste sábado (31)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, estará presente, na noite deste sábado (31), na abertura oficial do polo principal do São João de Caruaru, um dos maiores e mais tradicionais festejos juninos do Brasil. O evento acontece no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, principal palco da festa.

Antes de prestigiar as apresentações, a governadora atenderá a imprensa às 19h, no Pórtico da Estação Ferroviária de Caruaru, em frente ao letreiro com o nome da cidade. Raquel Lyra estará acompanhada do prefeito do município, Rodrigo Pinheiro.

A abertura marca o início da programação do São João 2025 em Caruaru, que promete movimentar a economia, valorizar a cultura nordestina e reunir milhares de pessoas em uma grande celebração popular.

*AGENDA – SÁBADO, 31 DE MAIO DE 2025*

19h – Abertura do polo principal do São João de Caruaru

Local: Estação Ferroviária de Caruaru (em frente ao letreiro “Caruaru”)