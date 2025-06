REPROVADO POR 53,7%, LULA PERDERIA PARA BOLSONARO, MICHELLE E TARCÍSIO

Em dados divulgados da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg nesta sexta-feira (30), o presidente Lula (PT) chegou à marca de 53,7% de reprovação do eleitorado brasileiro.

Aprovação de Lula (PT):

Reprovação: 53,7%

Aprovação: 45,4%

Não sabem: 0,7%

Houve uma crescente na reprovação no trabalho do petista à frente do executivo federal, de 3,6%, referente à última pesquisa Atlas divulgada. Em abril, Lula (PT) era reprovado por 50,1%.

A aprovação também caiu de 46,1% para 45,4%, o que representa uma queda de 0,7% ponto percentual.

Em uma possível tentativa de reeleição, Lula (PT) perderia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e para a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Cenário contra Bolsonaro

Contra Bolsonaro (PL), a pesquisa registra favoritismo do ex-presidente com 47,5% e 45,5% para Lula (PT). Outros 7% votariam em branco, nulo ou não souberam responder.

Cenário contra Michelle Bolsonaro

A ex-primeira dama Michelle (PL) venceria a disputa eleitoral contra o petista, com percentual de 49,8% contra 45,3% de Lula (PT). Não sabem ou não responderam 4,9%.

Cenário de Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceria por 48,9%, contra 45,1% de Lula (PT). Não sabem ou não responderam 6%.

O levantamento ouviu 4.399 brasileiros entre os dias 19 e 23 de maio de 2025, por meio da metodologia Atlas RDR, feita pela internet. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

