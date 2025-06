Governo bloqueia R$ 31,3 bilhões do Orçamento que atinge ministérios da saúde e desenvolvimento social

O governo federal publicou na noite desta sexta-feira (30) o decreto que bloqueia R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025. Como antecipado pelo g1 e pela TV Globo nesta quinta (29), o corte atinge em R$ 7 bilhões as emendas de bancada (RP7) e em R$ 24 bilhões em despesas dos ministérios. O bloqueio já havia sido anunciado na semana passada.

No decreto desta sexta (30), as áreas afetadas foram detalhadas da seguinte maneira:

R$ 10,6 bilhões (1/3) são bloqueios, ou seja, valores que só poderão ser liberados se houver redução comprovada de despesas no próximo relatório bimestral de avaliação orçamentária; R$ 20,7 bilhões (2/3) são contingenciamentos, que podem ser revertidos caso a arrecadação cresça ao longo do ano.

As maiores contenções (soma de bloqueio e contingenciamento) foram: Ministério das Cidades: R$ 4,288 bilhões; Ministério da Defesa: R$ 2,593 bilhões; Ministério da Saúde: R$ 2,366 bilhões e Ministério do Desenvolvimento Social: R$ 2,123 bilhões.

Também foi anunciada, na semana passada, uma alta no Imposto Sobre Operação Financeira (IOF). O governo pretende arrecadar R$ 20 bilhões com essa medida. Mas o Congresso está resistindo à alta do imposto. A equipe econômica tem dito que, se o aumento do IOF não passar, será necessário um corte maior que os R$ 31 bilhões no Orçamento.