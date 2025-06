Governadora Raquel Lyra prestigia abertura do São João de Petrolina

Ao lado de diversas lideranças políticas do interior de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra acompanhou, na noite desta sexta-feira (13), a abertura do São João de Petrolina, no Sertão do São Francisco. Neste ano, o Governo do Estado está investindo R$ 1 milhão no evento, que ao todo terá nove dias de festa no Pátio Ana das Carrancas.

“Testemunhar o São João de cada recantinho do nosso Estado, ver todo mundo de camisa xadrez, vestido de festa e transmitindo a nossa tradição de geração em geração é de uma alegria sem tamanho. E é claro que o Governo é parceiro do São João de Petrolina, que este ano recebe um investimento da ordem de R$ 1 milhão. O nosso time está todo aqui, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, todos de prontidão para ajudar a fazer a festa mais bonita e mais segura da história”, disse a governadora Raquel Lyra.

O secretário-chefe da Casa Civil, Túlio Vilaça, falou sobre o empenho do Governo de Pernambuco em apoiar festas populares como o São João, tão importantes para a cultura e economia do Estado. “Essa é a festa popular mais significativa para os pernambucanos, por isso a governadora Raquel Lyra faz questão de investir não apenas em Petrolina, mas em todo o Estado. Quando chegamos aqui, ficamos muito satisfeitos em ver a cidade cheia de turistas, com hotéis lotados, um movimento artístico e cultural tão vibrante”, observou.

“É muito emocionante ver o Pátio Ana das Carrancas assim, lotado, nesse primeiro dia de São João. Nós fizemos essa festa com muito carinho, com o coração, e até o dia 23 serão dias de muita alegria em Petrolina”, comentou o prefeito da cidade, Simão Durando.

SEGURANÇA – Em 2025, a Secretaria de Defesa Social (SDS) montou um amplo esquema para garantir que o São João de Petrolina ocorra com segurança. No total, serão 3.369 lançamentos operacionais nos principais polos do município, com um investimento de mais de R$ 600 mil.

O policiamento terá o apoio de unidades especializadas como o Grupamento Tático Aéreo (GTA), BEPI, 2º BIEsp, além da Operação Lei Seca. A ação da PM também conta com drones, Plataformas de Observação Elevada (POE), reconhecimento facial e uso dos sistemas E-COP e PM Conectado, por exemplo, que garantem maior controle e agilidade no lançamento e fiscalização do efetivo.

Entre as ações da Polícia Civil, está a manutenção de um plantão provisório no Pátio Ana das Carrancas, de 13 a 23 de junho, para registro de ocorrências e realização de procedimentos de Polícia Judiciária. A Polícia Científica, por sua vez, atuará com uma equipe composta por perito criminal, médico legista, agente de perícia criminal e agente de medicina legal no pátio do evento. Os profissionais estarão preparados para realizar exames de drogas, perícias em locais de crime e exames traumatológicos.

O Corpo de Bombeiros intensificará as ações preventivas, com equipes posicionadas nos polos de festa. As atividades incluem vistoria das estruturas temporárias, análise de projetos contra incêndio e pronta resposta a emergências, garantindo maior segurança nos espaços de grande circulação.

Acompanharam a governadora no evento o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Hercílio Mamede, e o secretário de Educação, Gilson Monteiro; os prefeitos de Dormentes, Corrinha de Geomarco; de Afrânio, Cloves Ramos; de Orocó, Ismael Lira; e de Santa Filomena, Gildevan Melo; além do presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Guilherme Coelho, e dos assessores especiais da Casa Civil Edilton Carvalho, Vilmar Capellaro e Rafael Cavalcanti. Liderança política local, Júlio Lossio Filho também compôs a comitiva que acompanhou a gestora estadual.

Do VilaBela Online