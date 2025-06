Após críticas no palanque, Luciano Duque rebate: “A obra foi conseguida por mim”

O que começou como uma cerimônia de entrega de pavimentação em Água Branca, zona rural de Serra Talhada, acabou se tornando o estopim de uma nova troca de farpas entre a prefeita Márcia Conrado e o ex-prefeito e atual deputado estadual Luciano Duque. Após o evento desta quarta-feira (11), marcado por discursos com recados velados — mas de endereço certo — ao ex-gestor, Duque reagiu com uma nota incisiva ao blog.

“Ora, a obra foi conseguida por mim. Ela passou quatro anos para executar”, cravou o deputado, que seguiu apontando que deixou tudo pronto ainda em sua gestão. “Em 2020, no apagar das luzes, deixei todo o planejamento e projeto.”

Segundo Duque, a pavimentação entregue agora foi viabilizada através de emendas parlamentares articuladas por ele com os deputados Carlos Veras, Ossesio Silva e Marília Arraes. “Faz um discurso de ódio olhando para o retrovisor”, disparou, em tom crítico ao posicionamento adotado pela prefeita e aliados no palanque.

A disputa entre os grupos de Márcia Conrado e Luciano Duque, que já vinha ganhando corpo nos bastidores, parece ter ganhado um novo capítulo. E mais: com o nome de Breno Araújo — marido da prefeita — sendo ventilado como possível candidato à Assembleia Legislativa, o embate pode migrar do discurso para as urnas em 2026.

Enquanto isso, em Serra Talhada, obras seguem sendo palco de embates políticos e o tom da pré-campanha já ecoa até nas pedras do calçamento.

Do Júnior Campos