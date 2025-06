Homem é preso em flagrante por importunação sexual contra criança de 5 anos em Serra Talhada (PE)

Um caso de importunação sexual envolvendo uma criança de 5 anos chocou moradores do bairro Vila Bela, em Serra Talhada (PE), nesta sexta-feira (13). O acusado, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante após ser denunciado por atos obscenos contra a vítima e outras duas crianças que brincavam na calçada.

De acordo com o relatório do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), testemunhas relataram que o homem foi visto praticando atos de natureza sexual na frente das crianças. Ao perceber que a mãe de uma das vítimas o observava, ele fechou rapidamente o zíper de seu short e usou um boné para cobrir suas partes íntimas. Quando questionado, tentou fugir do local, mas foi localizado pouco depois pela polícia.

Ao ser interrogado, o acusado não apresentou reação ou justificativa para seus atos. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil (DPC) de Serra Talhada, onde o flagrante foi formalizado.

Para denúncias: Disque 100 ou procure a delegacia mais próxima.