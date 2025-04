Governo de Pernambuco abre licitação para obra de abastecimento de água em Varzinha e comunidades rurais de Serra Talhada

A Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco publicou aviso de abertura de licitação para contratação de empresa especializada em engenharia, com o objetivo de executar as obras de implantação do sistema de abastecimento de água no distrito de Varzinha e em comunidades rurais do município de Serra Talhada.

O processo licitatório, tem valor máximo estimado em R$ 19.783.648,86. A entrega das propostas pode ser feita até o dia 7 de maio de 2025, às 10h, quando também terá início a disputa entre os licitantes, marcada para as 10h15.

A íntegra do edital está disponível no portal oficial de compras do governo federal, o www.compras.gov.br, onde também será realizado todo o trâmite do certame. O documento pode ainda ser acessado através do www.pncp.gov.br.