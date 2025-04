Serra Talhada: Paixão de Cristo terá tempero sertanejo

Serra Talhada (PE), no Sertão do Pajeú, será palco nesta quinta (17) e sexta-feira (18), às 20h, de uma das histórias mais emocionantes da humanidade, a Paixão de Cristo. Mas o espetáculo terá uma característica peculiar: será encenado ao ar livre no icônico Sítio Passagem das Pedras, zona rural do município, local histórico por ser o berço de nascimento de Lampião, o Rei do Cangaço.

Com texto baseado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a montagem traz uma releitura sertaneja da Paixão de Cristo, preservando a fidelidade bíblica e adaptando a linguagem para o público contemporâneo, sem perder a essência da mensagem original.

A dramaturgia e direção são assinadas por Anildomá Willans de Souza, que ambienta a narrativa no coração da caatinga, em um cenário natural de terra batida, cercas de vara e vegetação nativa, valorizando a estética rústica do sertão.

A trilha sonora, composta por ponteios de viola, aboios e músicas do cancioneiro popular, contribui para a atmosfera emocional e regional do espetáculo, que terá uma hora e dez minutos de duração. O palco será um semicírculo de 70 metros de extensão, montado com elementos da própria natureza local e intervenções cênicas como pedras cenográficas, pequenos tablados e tecidos.

“Mais que uma encenação, o espetáculo é também um tributo. Em uma emocionante homenagem póstuma, o projeto reverencia os artistas que deram vida à Paixão de Cristo em Serra Talhada na década de 1970: Luiz Félix, Antônio Gomes, Ivo Policarpo, Antônio Pinto, Raimundo Teotônio, Augusto Duarte, Seu Siné, Vanete Almeida, Luiza Kehrle e Daniel Aniceto“, comentou o escritor Anildomá.

Elenco

De acordo com a presidente da Fundação Cultural Cabras de Lampião, Cleonice Maria, “todo o elenco, incluindo protagonistas, figurantes e equipe técnica, é composto por artistas da própria cidade de Serra Talhada, reafirmando o talento e a força cultural da região”.

As atrizes e os atores são: Karl Marx (Jesus), Laisa Magalhães (Maria), Gorete Lima (Maria Madalena), João Diniz (Satanás), Sebastião Costa (Caifás), Jean Magalhães (Anás), Sandino Lamarca (Pilatos) e Edilson Leite (Judas Iscariotes), além de mais de 30 figurantes. Com patrocínio da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, o projeto foi selecionado pelo 16º Edital Pernambuco de Todas as Paixões e tem realização do Pontão de Cultura Cabras de Lampião, que dá continuidade ao legado de grandes espetáculos ao ar livre na região, após o sucesso de montagens como ‘O Massacre de Angico – A Morte de Lampião’.