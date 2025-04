Neurodiversidade caminhos para o amanhã

O trabalho da LBV para oferecer uma rede de apoio e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes autistas

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo — instituído, no ano de 2007, pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ser celebrado em 2 de abril — traz uma grande oportunidade para a sociedade conhecer mais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como as necessidades e o potencial das pessoas nessa condição. Vale destacar que estudos feitos a partir de 2013 foram os responsáveis por acrescentar o termo “espectro” a esse transtorno, exatamente pela diversidade de sintomas e níveis apresentados pelo TEA, o que exige uma atenção única, especial para cada cidadão. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 70 milhões de pessoas no mundo possuem TEA. No Brasil, de acordo com o Censo Escolar 2023, o número de alunos diagnosticados com a condição cresceu 48% entre 2022 e 2023, passando de 429 mil para 636 mil.

Vencer as dificuldades de comunicação, interação social e aprendizagem pede preparo, paciência e muito amor de pais ou responsáveis e dos professores e profissionais que os acompanham, tendo em vista que uma das características do TEA é o comportamento restrito e repetitivo. Por conta desses desafios, as mais de 80 unidades da Legião da Boa Vontade (LBV) pelo Brasil têm se aperfeiçoado nas providências necessárias para receber crianças, adolescentes e jovens autistas. A base de todo o trabalho da Instituição está nos conceitos das vanguardeiras Pedagogia do Afeto (para crianças de até os 10 anos de idade) e Pedagogia do Cidadão Ecumênico (a partir dos 11 anos), as quais propõem “uma visão além do intelecto”, conforme destaca o seu propositor, o educador Paiva Netto, presidente da LBV.

Estratégias, afeto e respeito às diferenças

Diante de tantos estudantes que chegam aos bancos escolares com necessidades educacionais diferenciadas, a rede escolar da Legião da Boa Vontade sempre acolheu e buscou caminhos para receber seus atendidos e, já há quase duas décadas, implantou o Programa LBV — Potencializando Habilidades (PPH), a fim de oferecer suporte ao desenvolvimento pedagógico, clínico (parceria com profissionais externos) e emocional desses alunos, motivando-os com estratégias e adaptações que os apoiem no aprendizado dos conteúdos pedagógicos e de interação social. Isso inclui adaptações curriculares e plano de ensino individualizado, com recursos visuais, como imagens e cartazes, que os auxiliem numa maior compreensão e comunicação, sempre de forma clara e objetiva.

Alessandra Paixão Alfaia, de 38 anos, mãe da pequenina Maria Esthela, de 5, aluna do Jardim II da Escola de Educação Infantil Jesus, da LBV em Belém/PA, fala da importância de a rede de ensino da Entidade possuir um programa específico para receber estudantes autistas, como a sua filha. “A Esthela melhorou bastante; agora, consegue interagir com os coleguinhas, possui todo o suporte para ir ao banheiro, se alimentar… Ela está evoluindo bem mesmo! Tenho tranquilidade em deixar minha filha vir, ela ama a escola da LBV. Eu só tenho a agradecer; o ensino aqui é de qualidade, o acolhimento maravilhoso. Deixo a minha profunda gratidão a todos os colaboradores da Instituição, o meu muito obrigada mesmo!”.

Confira o trabalho realizado pela Legião da Boa Vontade em Recife/PE, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizado na Rua dos Coelhos, 219, Bairro Coelhos, informações pelo tel.: (81) 3413-8601 ou no www.lbv.org.br .