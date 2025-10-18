Governo de Pernambuco detalha atuação integrada de apoio no atendimento às vítimas de acidente com ônibus no Agreste Meridional

O Governo de Pernambuco apresentou, neste sábado (18), no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), no Recife, o trabalho conjunto das secretarias de Defesa Social (SDS), Saúde (SES) e Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) no atendimento às vítimas do acidente envolvendo um ônibus de turismo ocorrido na noite desta sexta-feira (17), entre os municípios de Saloá e Paranatama, no Agreste Meridional. Prontamente, equipes de resgate da SDS atuaram no local para prestar socorro às vítimas, junto ao apoio de municípios da região. O veículo, que retornava de Santa Cruz do Capibaribe (PE) para Brumado (BA), tombou na BR-423, na região da Serra dos Ventos, resultando em 17 mortes e dezenas de feridos.

As equipes do Governo de Pernambuco atuaram em ações de resgate, atendimento hospitalar, identificação das vítimas e acolhimento às famílias. Os resgates contaram com 23 militares e cinco viaturas especializadas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), entre unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e apoio operacional. Até o momento, há pessoas 17 internadas (13 da Bahia e 4 de Minas Gerais) no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. O Governo de Pernambuco mantém articulação direta com os governos destes estados para garantir o acolhimento das famílias e o acompanhamento dos pacientes hospitalizados.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, 17 corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), sendo 11 já identificados. O transporte foi realizado com viaturas das unidades de Caruaru e Recife, mobilizadas para agilizar o processo de remoção. A identificação das vítimas será feita com o apoio dos institutos de identificação da Bahia e de Minas Gerais, estados de origem dos passageiros.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, expressou solidariedade e detalhou os próximos passos da investigação. “A SDS está periciando o local do acidente e o veículo para, em seguida, tomar todos os depoimentos e concluir a perícia. Se houve uma falha mecânica ou não no veículo, teremos essa informação ao final da investigação, que pode durar 30 dias”, disse.

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, destacou o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento. “O trabalho realizado pelo SUS foi uma expressão da solidariedade no atendimento às vítimas, com várias ambulâncias do Samu dos municípios da região. E também vale ressaltar o atendimento no Hospital Regional Dom Moura, com vários profissionais de saúde da região que foram voluntariamente cooperar no atendimento às vítimas”, expressou.

ASSISTÊNCIA – A superintendente de Proteção Social da SAS, Viviane Santos, explicou que a secretaria está atuando diretamente no apoio às famílias. “Nossa atuação é no acolhimento das famílias, tanto dos feridos quanto dos que vieram a óbito, além de identificar os municípios de origem dessas pessoas e realizar uma articulação com os governos estaduais da Bahia e de Minas, bem como das prefeituras municipais desses municípios de origem”, registrou.

Para atendimento às famílias das vítimas, equipes especializadas da Secretaria de Assistência Social estão em contato com os municípios de origem e com o Instituto de Medicina Legal, prestando apoio e informações sobre os procedimentos necessários. Além disso, familiares dos pacientes internados podem buscar informações por meio da Ouvidoria Social da SAS, pelo telefone 0800 081 4421. Para as famílias que estão com parentes internados, a SES disponibilizou os contatos para que os familiares possam ligar e serem atualizados do estado de saúde.

INQUÉRITO – A Polícia Civil, por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. “O foco principal agora é na identificação dos corpos, para que a gente faça a entrega aos familiares e, após esse primeiro momento, focar em todo o restante do trabalho”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Renato Leite. Já o chefe da Polícia Científica de Pernambuco, Wagner Diniz, explicou o andamento das perícias. “Em relação à perícia, já foram feitos os exames locais, e faremos uma análise mais detalhada no ônibus, o que vai demandar um tempo”, disse.

Também participaram da coletiva o Coronel Francisco Cantarelli, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE); o Coronel Ivanildo Torres, comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE); e Cristiano Mendonça, assessor de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF-PE).

Fotos: Yacy Ribeiro/Secom

Do Vila Bela Online