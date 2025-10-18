HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE APÓS AMEAÇAR COMPANHEIRA E INVADIR CASA PULANDO O MURO EM SERRA TALHADA

Um homem foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (18), após ameaçar a companheira e invadir a residência do casal no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A ocorrência foi registrada por volta das 13h24, pelo efetivo do 14º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o boletim policial, a mulher informou que convivia com o acusado há cerca de oito meses e que as discussões eram constantes, motivadas por ciúmes e exigências de acesso às suas redes sociais. Ela relatou que o homem passou a ameaçá-la de morte e chegou a afirmar que incendiaria a casa.

Durante a primeira intervenção da PM, o acusado negou as acusações e disse que deixaria o imóvel. A vítima decidiu não formalizar a denúncia naquele momento e entregou os pertences do companheiro, pedindo que ele se retirasse.

No entanto, pouco tempo depois, o homem descumpriu o acordo e retornou à casa pulando o muro com ajuda de uma escada. A mulher, assustada, voltou a acionar a polícia. Quando os militares retornaram ao endereço, encontraram a escada usada na invasão e o acusado ainda dentro da residência.

Ele não resistiu à abordagem e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima, para adoção das medidas cabíveis. A mulher não apresentava ferimentos e informou não ter sido agredida fisicamente.

A ocorrência foi registrada como flagrante de ameaça por violência doméstica.

👉 Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia: (87) 9 9995-4641.