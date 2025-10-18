PRF detém homem com carro clonado, arma de pressão e distintivo falso no Recife

Um homem que estava em um carro clonado e transportava uma arma de pressão e um distintivo falso da Polícia Civil foi detido, na quinta-feira (16), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação ocorreu no Km 70 da BR-101, no Curado, Zona Oeste do Recife.

Durante a abordagem próximo ao Ceasa, os policiais notaram sinais de adulteração no carro. Aprofundando a verificação, confirmou-se que o veículo era clonado, mas não tinha queixa de roubo.

Na abordagem, também foram apreendidos um distintivo da Polícia Civil e um revólver de pressão com seis munições.

O homem tinha passagem na polícia por extorsão. Ele admitiu que a arma era dele, mas disse que o carro era de um amigo que é mecânico e o distintivo já estaria dentro do veículo.

O homem, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital.

Do Júnior Campos