TRAGÉDIA NA BR-423: Ônibus TOMB A EM SALOÁ E DEIXA AO MENOS 15 MORTOS NO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Um grave acidente foi registrado por volta das 19h45 da noite de sexta-feira (17), no Km 126,9 da BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco. Um ônibus tombou após o motorista perder o controle do veículo, resultando em uma tragédia que chocou a região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria acessado a contramão, colidido contra rochas às margens da rodovia e, em seguida, atingido um barranco de areia, provocando o tombamento do veículo. As causas do sinistro ainda estão sendo apuradas.

Até o momento, foram confirmadas 15 mortes no local, sendo 11 mulheres e 4 homens. O número de feridos ainda não foi divulgado oficialmente. As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e levadas para diferentes unidades de saúde da região.

Segundo informações, alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus, o que indica que parte deles pode não estar usando o cinto de segurança no momento do acidente. A lista de passageiros contava com 30 nomes, e ainda não foi confirmada a cidade de origem nem o destino final da viagem.

O motorista sofreu ferimentos leves, fez o teste do bafômetro — que deu resultado negativo para alcoolemia — e, após receber atendimento médico, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns para prestar depoimento.

A rodovia ficou totalmente interditada das 19h45 até cerca das 4h da madrugada, sendo liberada após o trabalho das equipes de resgate e remoção dos veículos e vítimas.

Além da PRF, também atuaram no local equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

