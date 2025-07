Governo de Pernambuco lança licitação para construção de Centros da Cultura em Serra Talhada e Custódia

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), vinculada ao Governo de Pernambuco, abriu processo licitatório para contratar uma empresa especializada em engenharia para a construção dos Núcleos Básicos do Centro Educacional Unificado (CEU) da Cultura nos municípios de Serra Talhada e Custódia.

As obras fazem parte de uma iniciativa do governo estadual voltada à promoção do acesso à cultura, à educação e ao esporte em regiões do interior. O projeto prevê a criação de equipamentos públicos com infraestrutura voltada para atividades culturais, formação artística, lazer e inclusão social.

A licitação será realizada no próximo dia 14 de agosto de 2025, às 10h, e seguirá as normas da Lei Federal nº 13.303/2016, que regula licitações e contratos de empresas públicas e sociedades de economia mista, além do regulamento interno da própria CEHAB.

Empresas interessadas poderão acessar o edital completo e seus anexos a partir do dia 22 de julho de 2025, por meio do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) ou no site da CEHAB (www.cehab.pe.gov.br), onde será conduzido todo o processo.

Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (81) 3182-7527 ou pelo e-mail [email protected].

Do Júnior Campos