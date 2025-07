O Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM), em Serra Talhada, passou por uma ampla reformulação na equipe médica que compõe sua direção. A mudança ocorre após o rompimento político entre a prefeita Márcia Conrado (PT) e a governadora Raquel Lyra (PSD), que resultou em uma reconfiguração das indicações no comando da unidade hospitalar, que é de responsabilidade do Governo do Estado.

Antes sob a influência do grupo político da prefeita Márcia, o HOSPAM era dirigido pelo fisioterapeuta Leonardo Carvalho. Com o distanciamento entre Márcia e Raquel, o deputado estadual Luciano Duque (SD) passou a ter protagonismo nas indicações para cargos no hospital. A nova diretora geral é Ákila Monique, nome ligado ao grupo do parlamentar.

Desde então, as mudanças se intensificaram. A médica Dra. Irving Pereira deixou a direção clínica, dando lugar à a obstetra e ginecologista Dra. Larissa Araújo. Na direção técnica, o novo nome é o do médico clínico José Wilton, bastante conhecido da população serra-talhadense pela atuação próxima à comunidade e pelo reconhecimento profissional já noticiado em veículos locais.

Outra novidade é a nomeação da médica pneumologista Ana Ividy, que passa a compor oficialmente a equipe gestora da unidade, como médica autorizadora. Com isso, a nova direção médica do HOSPAM está completa.

As mudanças reforçam a nova configuração de forças políticas em Serra Talhada e refletem diretamente no principal hospital da região, que agora está sob nova condução tanto administrativa quanto médica.

DO Júnior Campos