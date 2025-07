Governo de Pernambuco mobiliza população do Sertão do Alto Pajeú para matrículas na EJA

A Secretaria de Educação de Pernambuco, por meio da Gerência Regional de Educação (GRE) Sertão do Alto Pajeú, deu início à Semana de Mobilização para Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (Mobiliza EJA). A ação acontece entre os dias 7 e 31 de julho, com foco em atrair jovens e adultos que ainda não concluíram seus estudos.

A campanha é direcionada a pessoas com 18 anos ou mais que desejam retomar os estudos e concluir a educação básica. A proposta é simples e direta: incentivar quem parou de estudar a voltar à sala de aula, com apoio e acolhimento das escolas públicas estaduais.

“Essa é a sua chance!”, reforça o material de divulgação da iniciativa. “Procure a escola mais próxima da sua casa e garanta sua matrícula na EJA. Acredite no seu potencial! O primeiro passo é seu — os próximos, estaremos juntos nessa caminhada.”

A campanha destaca que a educação é um direito em todas as idades e que nunca é tarde para recomeçar. A iniciativa faz parte das ações do Governo de Pernambuco, dentro do projeto Estado de Mudança, que busca promover inclusão, oportunidades e dignidade por meio da educação.

Interessados devem procurar a escola mais próxima ou entrar em contato com a GRE Sertão do Alto Pajeú para mais informações.

Do Júnior Campos