Homem é preso em flagrante após furtar sucata de ar-condicionado em comércio de Serra Talhada

Na noite desta terça-feira (15), por volta das 21h20, um homem foi preso em flagrante por furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Enock Inácio de Oliveira, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada pela Central de Rádio após populares presenciarem o suspeito saindo de um prédio comercial com uma sacola. Prontamente, os policiais se deslocaram até o local e localizaram o indivíduo nas imediações, ainda de posse do objeto furtado — uma sucata de ar-condicionado.

O homem, que não possui endereço fixo, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante. O material furtado também foi apresentado na delegacia.

A rápida ação da PM resultou no encaminhamento do suspeito e na recuperação do item subtraído, reforçando a atuação eficaz do policiamento ostensivo na cidade.