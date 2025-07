Câmara de Serra Talhada homenageia CREA-PE pelos 91 anos de contribuição ao desenvolvimento de Pernambuco

Em uma noite marcada por reconhecimento, gratidão e valorização profissional, a Câmara Municipal de Serra Talhada realizou, nesta semana, uma sessão solene para entrega da Moção de Aplausos nº 039/2025 ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), que celebra 91 anos de atuação.

A cerimônia contou com a presença de vereadores, representantes do CREA-PE, profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências, além de autoridades locais, servidores públicos e convidados especiais. O momento foi dedicado a enaltecer a trajetória e a importância estratégica da autarquia federal, que tem papel essencial no desenvolvimento urbano, rural e ambiental do estado.

Durante a solenidade, os discursos destacaram o compromisso do CREA-PE com a segurança, a ética e a responsabilidade técnica nas obras e projetos que impactam diretamente o cotidiano da população. A homenagem foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares, como forma de reconhecimento à atuação da instituição ao longo de sua história.

A proposição da Moção de Aplausos reafirma o compromisso da Câmara Municipal em valorizar instituições que prestam relevantes serviços à sociedade pernambucana, reforçando a importância do trabalho técnico e ético nas transformações sociais e estruturais de Pernambuco.