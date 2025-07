Política Clima pesado na Câmara: Divonaldo e André Maio protagonizam momento de tensão em Serra Talhada

Os ânimos continuam exaltados na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, mesmo após a polêmica votação das contas do ex-prefeito e atual deputado estadual Luciano Duque (SD). Nesta terça-feira (15), um novo episódio de tensão marcou o plenário, envolvendo o assessor parlamentar Divonaldo Barbosa e o vereador André Maio (AVANTE ).

O desentendimento aconteceu após uma suposta troca de olhares, ou a fixação deles, entre ambos, o que foi suficiente para gerar desconforto e reação por parte do vereador. Segundo relatos, Maio, sentiu-se provocado pela insistência do olhar de Divonaldo, e chegou a confrontá-lo verbalmente.

“Achou ruim porque eu estava olhando pra ele…”, disse Divonaldo ao Blog, confirmando que foi esse o estopim, elevando a tensão no local.

Diante da situação, André Maio usou o microfone para tentar apaziguar o clima e fez um pedido público de desculpas:

“Nunca desrespeitei ninguém… se de alguma forma fiz isso, quero lhe pedir desculpas, perdão mesmo… não era pra ter feito isso.”

A cena chamou atenção e evidenciou que os bastidores políticos de Serra Talhada ainda estão longe de esfriar. Os resquícios da recente votação das contas de Duque, marcada por forte embate entre os grupos políticos locais, seguem inflamando os ânimos.

Com episódios como o de hoje, fica claro que o ambiente no legislativo municipal continua carregado e que qualquer gesto, até mesmo um olhar, pode virar combustível para novos confrontos. Que prevaleça o diálogo e o equilíbrio, em favor do respeito mútuo e do interesse coletivo.

Do Júnior Campos