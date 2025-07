Waldemar Oliveira cobra explicações de Márcia Conrado por descumprimento de acordo político: “Foi firmado na minha frente”

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (14) ao radialista Francys Maya, no programa Frequência Democrática, da Rádio Vila Bela FM, o deputado federal Waldemar Oliveira (Avante) afirmou que a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), precisa explicar por que não cumpriu um acordo político firmado com o grupo liderado pelo ex-deputado Sebastião Oliveira, seu irmão.

A cobrança pública de Waldemar ocorre um dia após a prefeita oficializar a pré-candidatura de Breno Araújo, seu esposo, a deputado estadual. Até então, Márcia mantinha silêncio sobre a sucessão estadual, enquanto crescia a expectativa em torno de uma possível retribuição política a Sebastião, que apoiou sua reeleição em 2024.

“Esse compromisso com o meu irmão foi firmado na minha frente. Eu sou testemunha, inclusive foi uma exigência minha”, revelou Waldemar, ao comentar o suposto acordo com a prefeita. Segundo o parlamentar, na época da reeleição de Márcia, ela teria declarado que não poderia votar em nenhum candidato a federal por estar comprometida com Fernando Monteiro, mas que apoiaria o nome de Sebastião para estadual e que não dificultaria a votação do Avante em Serra Talhada.

“Ela dizia que não podia votar em mim porque tinha compromisso com Fernando Monteiro, mas que iria apoiar e votar no meu irmão e que não complicaria minha vida em Serra Talhada”, afirmou.

Waldemar destacou ainda que, da parte do Avante, todos os compromissos foram cumpridos: apoio à campanha da prefeita, indicação do vice-prefeito Faeca Melo, apoio a Eliane Oliveira para vereadora, além da destinação de emendas para o município.

“Meu voto pessoal em Serra Talhada foi para ela. Estruturamos o Avante, indicamos o vice-prefeito Faeca, colocamos emendas para saúde, infraestrutura, estradas vicinais. Fizemos nossa parte, como o Sebastião fez a dele”, reforçou o parlamentar. “Acho que ela precisa se explicar o porquê de não cumprir a parte dela.”

O clima de cobrança evidencia o estremecimento da aliança entre o grupo dos Oliveiras e a prefeita Márcia, agora abertamente em pré-campanha pela eleição de Breno Araújo para a Assembleia Legislativa. Resta saber como o Palácio Municipal vai responder ao desafio lançado publicamente pelo Avante.

Imagem: Sabrina Oliveira

DO Júnior Campos