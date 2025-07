Rosimério de Cuca e Antônio de Antenor trocam farpas sobre crise entre PT e Avante

A sessão da Câmara de Vereadores de Serra Talhada desta terça-feira (15) foi marcada por um duro pronunciamento do vereador Rosimério de Cuca (PT), que reagiu às críticas feitas momentos antes pelo vereador governista Antônio de Antenor sobre a crise entre o PT e o Avante. Em resposta imediata, Rosimério não poupou palavras ao tratar da repercussão provocada pela entrevista do deputado federal Waldemar Oliveira (Avante), que na segunda-feira (14), afirmou que a prefeita Márcia Conrado (PT) descumpriu um acordo político firmado com o grupo liderado por Sebastião Oliveira.

“Essa palavra traição, mimimi, blá blá blá… pra mim isso não existe. E se existe, existe dos dois lados, Marcos Oliveira. Porque o vereador [Antônio de Antenor] estava com Sebastião Oliveira o tempo todo. Quando chegou na reta final, foi pra Luciano Duque. Então, meu amigo, é contraditório”, disparou Rosimério, em tom direto e confrontador.

Antônio de Antenor respondeu: “Eu fiz matemática e fui para o grupo de Luciano ao convite dos amigos para me eleger. Sou vereador porque fui para o grupo de Luciano, mas eu sei dividir…”, iniciou.

O governista, fez questão de destacar que não entraria em embate, mas com um motivo pessoal: “Hoje eu tenho um filho de criação, que considero como filho mesmo, afilhado de batismo, casado com a filha dele [Rosimério]. Portanto, respeito, considero como da família e não vou para um embate.”

Apesar disso, o tom subiu quando ele alfinetou a fala do colega: “Mas a pessoa, quando vai falar, tem que saber o que fala. E, como terminou o discurso, bateu na mesa e disse que estava com raiva. Espero que não seja de mim. Porque essa palavra dói, e ele sabe o quanto eu sou e o que eu sou. “Vou continuar sendo amigo dele. Vou respeitar ele porque meu filho está na família dele. E ele deve também me respeitar. Portanto, na política tem que ter defesa, mas tem que saber defender. Porque eu também sei atacar”, disse em aparte na fala do vereador Lindomar.

DO Júnior Campos