Governo do Estado promove coletiva sobre flexibilizações no Plano de Convivência com a Covid

O Governo de Pernambuco promove, às 16h desta quarta-feira (02.03), uma coletiva de imprensa para tirar dúvidas sobre o novo decreto, anunciado ontem (01.03), tratando de flexibilizações no Plano de Convivência com a Covid-19 no Estado.

A coletiva contará com as presenças dos secretários André Longo (Saúde), Rodrigo Novaes (Turismo e Lazer) e Alexandre Rebelo (Planejamento e Gestão).

As perguntas serão realizadas de modo presencial, e haverá transmissão no Youtube da SES-PE. Do Nill Júnior