Sesc oferece oficinas artísticas em Triunfo

Há opções para crianças, jovens e adultos em diferentes linguagens

O Espaço Cultural Fábrica de Criação Popular do Sesc em Triunfo está com inscrições abertas para oficinas artísticas em diferentes linguagens para crianças, jovens e adultos. As aulas ocorrerão de forma presencial. Para isto, serão seguidos todos os protocolos sanitários necessários para evitar a contaminação pela Covid-19.

Estão sendo oferecidas as oficinas de pintura para crianças Brincando com as Cores; Arte e Natureza, oficina de artesanato com materiais alternativos; estamparia artesanal Entre Tintas e Tecidos; Violão Elementar; Violão com ritmos brasileiros; Violão para Crianças; Violão para iniciantes; e Canto Coral para crianças.

A oficina Arte da Natureza é gratuita e as demais custam R$17 para trabalhadores do comércio e dependentes e R$34 para o público em geral. Os interessados em participar das oficinas podem se inscrever na Fábrica de Criação Popular, localizada à Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro.

Sesc – Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde para comerciários e dependentes. As 23 unidades, incluindo os hotéis em Garanhuns e Triunfo, operam respeitando os protocolos de saúde e alinhadas aos órgãos públicos, e têm ações presenciais, virtuais ou híbridas. No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação do cartão, entre outras funcionalidades, e disponibiliza a plataforma Sesc Digital

(https://cursos.sescpe.com.br/todos).

Por ela, é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura. Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse www.sescpe.org.br. Além disso, os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que possuem o Cartão do Empresário, da Fecomércio, podem adquirir produtos e serviços do Sesc em condições diferenciadas.Mais informações: www.cartaodoempresario.com.br.

Serviço: Oficinas Artísticas

Local: Espaço Cultural Fábrica de Criação Popular do Sesc (Praça Dr. Arthur Viana Ribeiro)

Valor: R$17 (Trabalhadores do comércio e dependentes) e R$34(público em geral); A oficina Arte da Natureza é gratuita

Informações: (87)3846-1341

Do Nill Júnior